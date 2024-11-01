Чемпионат России. «Динамо» примет «Ростов», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в субботу
В Мир РПЛ пройдут матчи 14-го тура.
В пятницу московское «Динамо» примет «Ростов».
В субботу «Зенит» сыграет дома с «Динамо» Махачкала, «Локомотив» – с «Рубином», ЦСКА сразится со «Спартаком».
В воскресенье «Краснодар» проведет домашний матч с «Оренбургом».
Чемпионат России
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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