Чемпионат России. «Динамо» примет «Ростов», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 14-го тура.

В пятницу московское «Динамо » примет «Ростов ».

В субботу «Зенит » сыграет дома с «Динамо» Махачкала , «Локомотив » – с «Рубином», ЦСКА сразится со «Спартаком».

В воскресенье «Краснодар» проведет домашний матч с «Оренбургом».

Чемпионат России

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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