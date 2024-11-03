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Судья с ВАР не удалил Лисандро за фол против Палмера. Кин не согласен: «Он везунчик. Гадкий прием»

Лисандро Мартинес избежал красной карточки в конце матча «МЮ» – «Челси».

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Аргентины шипами попал по колену хавбеку «Челси» Коулу Палмеру.

Судья Роберт Джонс не удалил защитника «МЮ», а показал ему желтую карточку. Арбитр ВАР рассмотрел повтор эпизода, но решение главного рефери после этого изменено не было.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на это решение судьи.

«Лисандро Мартинес – везунчик, это гадкий прием. Хотя я всегда остерегаюсь критиковать игроков за подкаты, поскольку сам делал некоторые плохие вещи», – сказал Кин.

Изображения: Viaplay

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
Роберт Джонс судья
видеоповторы
logoЛисандро Мартинес
logoКоул Палмер
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