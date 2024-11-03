Судья с ВАР не удалил Лисандро за фол против Палмера. Кин не согласен: «Он везунчик. Гадкий прием»

Лисандро Мартинес избежал красной карточки в конце матча «МЮ» – «Челси».

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Аргентины шипами попал по колену хавбеку «Челси » Коулу Палмеру .

Судья Роберт Джонс не удалил защитника «МЮ», а показал ему желтую карточку. Арбитр ВАР рассмотрел повтор эпизода, но решение главного рефери после этого изменено не было.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед » Рой Кин отреагировал на это решение судьи.

«Лисандро Мартинес – везунчик, это гадкий прием. Хотя я всегда остерегаюсь критиковать игроков за подкаты, поскольку сам делал некоторые плохие вещи», – сказал Кин.

Изображения: Viaplay

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.