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«Спартак» обратится в ЭСК из-за удаления Литвинова в дерби с ЦСКА

«Спартак» обратится в ЭСК по вопросу удаления Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.

Полузащитник «Спартака» был удален на 60‑й минуте матча 14‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:0). Россиянин получил прямую красную карточку за столкновение с бразильским защитником ЦСКА Виллианом Рошей, который также был удален с поля.

Изначально главный арбитр Алексей Сухой показал Литвинову за захват соперника рукой за лицо желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение.

«Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Литвинов об удалении с ЦСКА: «Я не бил. Я получил, а мне дали красную – за что-то, арбитр вообще ничего не сказал»

Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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