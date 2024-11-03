Алина Загитова заявила о непрофессионализме комментаторов Олимпиады-2018.

Женский турнир на Олимпийских играх в Пхенчхане комментировали Татьяна Тарасова и Александр Гришин .

– Ты смотрела свое выступление, как комментировали его западные специалисты и как комментировали у нас? Тебе было обидно, что здесь такие были комментарии? Что не твоей победы ждали.

– Вначале, естественно, это обида, непонимание – почему так? Но потом я начала анализировать, почему так произошло. Это их право.

– Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть.

– Да, это непрофессионализм. Я сейчас это понимаю, но зная, что Женя [Медведева] хорошо с ними общалась, что они давно ее знали, все равно какая-то эмпатия у них была.

Личные хорошие отношения, а я никого не знала, я предпочитаю сидеть в номере, ни с кем не общаться. И вот – общаться только с тренерами. Быть в своем мире, – сказала олимпийская чемпионка в интервью Надежде Стрелец.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй