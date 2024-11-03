«Барселона» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Барселона» примет «Эспаньол» в 12-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги