«Барселона» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
«Барселона» примет «Эспаньол» в 12-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч Футбол 2».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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