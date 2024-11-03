Загитова о слове «безызбежно»: «Кто-то же придумал «вилка» или «ножик». Над собой посмеяться тоже нужно, порой это бывает путь к развитию»

Алина Загитова рассказала, как относится к своим речевым ляпам.

– Ты берешь уроки ораторского искусства, но иногда у тебя выскакивают словечки «безызбежно». Видимо, хотела сказать «неизбежно». И это завирусилось со страшной силой, потом ты сама выстебала – это был сильный ход.

– Мы все учимся на своих ошибках. Не встречала я человека, который ни разу вы жизни не ошибался. Я поняла все, приняла, сделала выводы. Я работаю с преподавателем…

– … над техникой речи.

– И актерским мастерством.

– Если случаются такие косяки, ты как реагируешь?

– Давайте разберем на примере «безызбежно». Во-первых, такое слово есть. Даже если его нет – окей. Сейчас начнут, да, что я не принимаю… Давайте по-другому скажу.

– Посмотрите, Алина Загитова путает слова, тебя называют королевой неологизмов.

– Да. Но кто-то же придумал «вилка» или «ножик». Понятно, что я делаю выводы, прорабатываю эти ошибки. У меня сначала был гнев, я очень расстраивалась, были слезы из-за этого случая. Но потом я решила: я уже это сделала, да, я ляпнула полную чушь, можно над этим посмеяться.

Я сделала свой мерч. Продался просто на ура. Над собой посмеяться тоже нужно, порой это бывает путь к развитию.

– То есть ты понимаешь, что ораторское искусство – не самая твоя сильная сторона, ты над этим работаешь.

– Да, – ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Надежде Стрелец.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?