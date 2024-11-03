«Факел» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Факел» примет «Химки» в 14-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ