Чемпионат Испании. «Алавес» против «Мальорки», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 12-го тура.

В воскресенье «Атлетико » примет «Лас-Пальмас », «Барселона » сыграет в дерби с «Эспаньолом », «Сосьедад » Арсена Захаряна встретится в гостях с «Севильей».

Матчи «Валенсия» – «Реал» и «Вильярреал» – «Райо» перенесены из-за наводнения.

Чемпионат Испании

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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