Чемпионат Испании. «Алавес» против «Мальорки», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 12-го тура.
В воскресенье «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет в дерби с «Эспаньолом», «Сосьедад» Арсена Захаряна встретится в гостях с «Севильей».
Матчи «Валенсия» – «Реал» и «Вильярреал» – «Райо» перенесены из-за наводнения.
Чемпионат Испании
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости