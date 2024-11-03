Панарин забил 8-й и 9-й голы в сезоне НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал очки в 10 из 11 матчей
Артемий Панарин забил 8-й и 9-й голы в сезоне НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:2, 3-й период).
Теперь на счету Артемия Панарина 18 (9+9) баллов в 11 играх сезона-2024/25. Он набрал очки в 10 из 11 матчей чемпионата.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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