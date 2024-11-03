«Наполи» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Наполи» примет «Аталанту» 11-м туре Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».

Таблица Серии А

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