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  • Моуринью о ВАР после двух пенальти в ворота «Фенербахче»: «Мы боремся против системы! Судья пил турецкий чай, когда фолили на нас? Я бы не приехал в Турцию, если бы мне рассказали все»
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Моуринью о ВАР после двух пенальти в ворота «Фенербахче»: «Мы боремся против системы! Судья пил турецкий чай, когда фолили на нас? Я бы не приехал в Турцию, если бы мне рассказали все»

Жозе Моуринью выдал гневную речь о судействе в чемпионате Турции.

«Фенербахче» в гостях победил «Трабзонспор» (3:2) благодаря голу на 12-й добавленной минуте к основному времени матча. Хозяева забили оба гола с пенальти. За ВАР в этом матче отвечал Атилла Караоглан.

«Фенербахче» поднялся на 2-е место в турнирной таблице турецкого чемпионата, набрав 23 очка в 10 играх. Лидирует «Галатасарай» с 28 баллами.

«Мы больше не хотим видеть Атиллу Караоглана на наших матчах. Мы боремся против системы! Мы не видели на поле Атиллу Караоглана, на поле был молодой арбитр, но за ним стоял Караоглан. Ему удалось стать главным человеком в матче, оставшись невидимым.

Я говорю от имени «Фенербахче». Мы не хотим видеть этого арбитра ни на ВАР, ни в качестве главного судьи, но особенно на ВАР. Мы обсуждали некоторые вещи, я не верил, но оказалось, что все еще хуже. Мы играем против сильных соперников, но мы также играем против системы. Это самое трудное.

Мы играли против ВАР, против системы. Именно поэтому после победы мы так праздновали. Мы победили очень, очень влиятельных людей. Мы не сдадимся.

Я зол на тех людей из «Фенербахче», которые привели меня сюда, они рассказали только половину правды. Если бы мне рассказали все, я бы не пришел сюда.

Все изменится, если система станет сильнее, тогда мои слова исчезнут. Возможно, «Фенербахче» стал более осведомленным. Такие вещи даже не скрываются.

Разве то, что сделали с Брайтом, не тянет на красную карточку? Караоглан пил кофе и не видел? Судья не назначил, но Караоглан был готов дать два пенальти. Система будет атаковать меня!

В эпизодах, когда фолят на нас, он пил турецкий чай? В наших эпизодах он дремал. Это смешно. К этому нельзя относиться серьезно.

Я не турок, вы, турки, должны говорить об этом. Если я заговорю, меня заткнут, система будет атаковать меня. Вы, турки, должны об этом говорить. Мы чисты!» – заявил главный тренер «Фенербахче».

Моуринью после гола «Фенербахче» на 102-й хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся и кувыркнулся

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fanatik
logoЖозе Моуринью
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