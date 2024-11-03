Гран-при России. «Идель». Петросян, Яметова, Важнова, Нелюбова, Садкова выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Идель»
Казань
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Таисия Лепихина
2. Арина Видинеева
3. Арина Кшецкая
4. Елизавета Киселева
5. Мария Парамонова
6. Дарья Садкова
Вторая разминка
7. Людмила Фурсова
8. Екатерина Анисимова
9. Камилла Нелюбова
10. Софья Важнова
11. Вероника Яметова
12. Аделия Петросян
После короткой программы
1. Аделия Петросян – 85,67
2. Вероника Яметова – 74,40
3. Софья Важнова – 68,30
4. Камилла Нелюбова – 64,13
5. Екатерина Анисимова – 61,80
6. Людмила Фурсова – 61,50
7. Дарья Садкова – 61,24
8. Мария Парамонова – 59,65
9. Елизавета Киселева – 55,76
10. Арина Кшецкая – 51,86
11. Арина Видинеева – 47,59
12. Таисия Лепихина – 46,39
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
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