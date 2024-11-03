Видео
57

Дзюба забил 231-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 2 мяча

Артем Дзюба приблизился к рекорду Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона» забил гол «Крыльям Советов» в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это 231-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола – тот забил 233 мяча. 

Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoСборная России по футболу
рекорды
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Акрона» делает нарезки с действиями Дзюбы для обучения молодежи: «Он и сейчас один из лучших нападающих в России, если не лучший»
825 октября, 15:44
Тедеев о Дзюбе: «Всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю»
522 октября, 08:51
Губерниев о травме Дзюбы: «Рекорды Кержакова и Лоськова побьет уже в этом сезоне. Остается только пожелать здоровья и скорейшего возвращения»
218 октября, 19:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Лас-Пальмаса», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Атлетик» примет «Бетис»
11сегодня, 05:40
Чемпионат России. «Акрон» победил «Крылья», «Ахмат» играет с «Пари НН», «Краснодар» против «Оренбурга»
186810 минут назадLive
Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в ноябре, утверждает Baza. В телеграме стадиона «Зенита» отреагировали: «👀»
2924 минуты назад
Бельерин об уровне жизни в Испании: «Хочу, чтобы люди получали справедливые деньги и имели достойную крышу над головой. Некоторые 30-летние друзья делят квартиру с кем-то. Безумие»
3938 минут назад
Рафинья о Винисиусе и расизме: «Понимаю его злость. Мы не знаем, что он слышал, когда был маленьким. Эти вещи доводят людей до предела, и его это очень беспокоит»
644 минуты назад
Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кажется, мы хотим равенства во всем, кроме футбола»
76сегодня, 11:34
Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Аталанту», «Интер» сыграет с «Венецией»
40сегодня, 11:31Live
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Челси», «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу»
462сегодня, 11:01
«МЮ» за 2.6 или «Челси» за 2.55? Выбирайте с фрибетом до 15 000!
сегодня, 11:00Реклама
Джеррарда освистали после проигрыша «Аль-Иттифака». У команды 4 поражения в 6 последних играх
15сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Лас-Пальмас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 07:10
Первая лига. «Шинник» обыграл «Черноморец», «Сочи» принимает «Нефтехимик», «Балтика» – «СКА Хабаровск»
72 минуты назад
Дзюба великолепно воспринял уход Корниленко из «Крыльев»: «Он получил все, что заслужил, нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся. Это на его совести»
2 минуты назад
Осинькин об уходе Корниленко из «Крыльев»: «У меня отрезали правую руку. Бесконечные вбросы с августа бьют по команде»
13 минут назад
Коло-Муани может уйти в аренду с правом выкупа зимой. «ПСЖ» покупал его за 95 млн евро
428 минут назад
«Наполи» представил третью форму, отсылающую к Японии и самураям
236 минут назадФото
«Ахмат» – «Пари НН». Уткин и Калинский в старте. Онлайн-трансляция
144 минуты назадLive
«Наполи» – «Аталанта». 0:2 – Лукман сделал дубль. Онлайн-трансляция
658 минут назадLive
«Акрон» обыграл «Крылья Советов» – 2:0. Дзюба забил, Сергеев не реализовал пенальти
77сегодня, 11:53
У Дзюбы 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах РПЛ за «Акрон». Он забил «Крыльям» после столкновения Евгеньева и Солдатенкова
2сегодня, 11:44Видео