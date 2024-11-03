Дзюба забил 231-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 2 мяча

Артем Дзюба приблизился к рекорду Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона » забил гол «Крыльям Советов» в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это 231-й гол в карьере Дзюбы . Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола – тот забил 233 мяча.

Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь .