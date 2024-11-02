Аморим возглавил «МЮ», Роналду снова не обыграл «Аль-Хилаль», ничья «Динамо» и «Ростова», ЭСК поддержала неудаление Батракова, Хачанов в полуфинале «Мастерса» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон. За португальца заплатили 11 млн евро. Пишут , что Аморима назначили из-за его стиля игры и успешной работы с молодыми.

Тем временем предшественник Аморима Эрик тен Хаг попрощался с «МЮ»: «Мы завоевали два трофея – я буду ценить это до конца жизни. Желаю всем болельщикам успехов и трофеев. Спасибо за эту главу».

2. «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 14-го тура Мир РПЛ – 1:1. «Ростов» забил после ошибки Лунева, за которую вратарь не стал извиняться.

3. КХЛ. «Локомотив» победил «Ак Барс», «Металлург» уступил «Сибири», «Северсталь» забросила 7 шайб «Куньлуню», «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик».

4. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Тампу» (5:3), Капризов набрал 2+1 и единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, Кучеров не забил при 8 бросках в створ и сделал передачу. «Флорида» победила «Даллас» (6:4) в Финляндии, Бобровский одержал 402-ю победу в лиге и вышел на 13-е место в истории . «Айлендерс» справились с «Баффало» (4:3), Цыплаков набрал 1+1 и стал первой звездой. Все результаты дня – здесь .

5. НБА. 38+12 от Дэвиса и 27+10 от Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Торонто», «Нью-Йорк» разгромил «Детройт» и другие результаты .

6. Гран-при Франции по фигурному катанию. Гленн выиграла короткую программу у женщин, Ким Чхэ Ен – 2-я, Хигучи – 3-я, Губанова – 9-я. У мужчин Цзинь Боян лидирует после короткой программы, Селевко – 2-й, Томоно – 3-й, Сяо Хим Фа – 8-й. У пар Хазе и Володин лидируют после короткой программы, Конти и Мачии – 2-е, Гейниш и Чигирев – 5-е.

7. «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома сыграли вничью в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии – 1:1. С Криштиану «Аль-Наср» ни разу за 7 матчей не обыграл главного соперника, отставание от которого выросло до 6 очков.

8. Карен Хачанов обыграл Григора Димитрова в Париже, пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса» и вернется в топ-20. Также в 1/2 финала сыграют Зверев, Руне, Эмбер.

9. Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит»​ – «Локомотив», решили в ЭСК: «Действия не были безрассудными. В нормальной манере стремился сыграть в мяч».

10. «Авангард» и Линден Вей расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард улетит в Канаду по семейным обстоятельствам.

11. Потанин, Усманов, Тимченко, Алекперов, Мордашов – среди 25 богатейших российских бизнесменов. Их состояние выросло на 26 млрд долларов с начала года (Bloomberg).

12. Гран-при «Ф-1» в Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри стал первым, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен, который потеряет 5 позиций на старте Гран-при после замены ДВС, – 4-й.

13. Винисиус хотел попросить самую большую зарплату в «Реале» по новому контракту. Поражение в борьбе за «Золотой мяч» лишило его аргумента в переговорах и 1 млн евро бонуса. В «Аль-Хилале» бразильцу предлагают зарплату, «которой еще не было в мире футбола». «ПСЖ», «МЮ» и «Челси» тоже интересуются вингером «Реала».

14. «Байер» выиграл лишь один из 5 последних матчей Бундеслиги. Команда Хаби Алонсо сыграла вничью со «Штутгартом» (0:0). «Монако» Головина проиграл второй матч подряд. Уступили «Анжеру» – 0:1.

15. Матвей Мичков стал лучшим новичком НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах

16. Финансирование «Крыльев» сократят примерно на 30% – из бюджета выделят 600 млн рублей. Клуб может не пройти лицензирование в РПЛ.

17. Ханси Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии.

18. Сборная Россия выиграла чемпионат мира по шахбоксу в Армении. Спортсмены выступали под флагом страны.

Цитаты дня .

«Прагматичная игра. Вообще ######. Катастрофа» . Личка о матче с «Ростовом»

Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады »

Яна Рудковская: «У Трусовой очень высокая ставка в ледовых шоу. Она самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас »

Экс-скаут ЦСКА о Вернблуме: «Подкаблучником оказался, им управляла жена . На поле – воин, глотку готов грызть даже своим. За полем делает все по согласованию с ней»

Любушкин о жизни в Техасе: «Реже вижу пропаганду, это консервативный штат. В Калифорнии красиво и отличная погода, но то, что там пропагандируют, мне не очень нравилось »

Валиева хочет вернуться в спорт после окончания допинг-бана: «Оставлять карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо»

Невилл о «Золотом мяче» Родри: «Неуважение «Реала» возмутительно. Пытались отнять славу . Родри будут уважать во всем мире, а Винисиусу не хватило класса»