Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)

Виллиану Роше из ЦСКА грозит до двух лет дисквалификации.

Футболист был удален на 57‑й минуте матча со «Спартаком » (0:2) за удар соперника рукой в голову. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

За агрессивное поведение в отношении судьи (за исключением физического воздействия) Роше может грозить дисквалификация до четырех матчей. Если КДК РФС будет рассматривать действия игрока как оказание физического воздействия на судью, то ему грозит дисквалификация на срок от 6 месяцев до 2 лет и штраф в размере от 400 тысяч до одного миллиона рублей, сообщает «Матч ТВ».

Красную карточку в матче также получил защитник «Спартака» Руслан Литвинов – на 61‑й минуте за захват соперника рукой за лицо. За агрессивное поведение Роше и Литвинову грозит дисквалификация до четырех матчей.

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо