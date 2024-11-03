Роша об удалении в дерби: «Не совладал с эмоциями, раскаиваюсь за несдержанность. Прошу у арбитров КДК извинения и комплексного рассмотрения – в конфликте я был не один»

Виллиан Роша извинился за удаление в дерби со «Спартаком».

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов . Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

«Понимаю, что мое удаление будут рассматривать в КДК. Понимаю, что это не только вопрос провокаций или какой-то злой рок, что арбитры снова будут рассматривать мои действия после дерби. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнерами, болельщиками, российским футболом и своей семьей.

Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент. Но на все воля Божия, и это урок, который я должен пройти, чтобы стать сильнее и мудрее, как мужчина, отец и футболист.

Сегодня я проанализировал эпизод еще раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями. Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия, и теперь арбитры КДК будут вправе оставить меня на какой-то срок без футбола.

Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно, о чем я вчера говорил после игры, потому что в произошедшем конфликте я был не один.

Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК», – приводит слова защитника «Спорт-Экспресс » со ссылкой на пресс-службу ЦСКА .

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