  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба «великолепно» воспринял уход Корниленко из «Крыльев»: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся»
62

Дзюба «великолепно» воспринял уход Корниленко из «Крыльев»: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся»

Артем Дзюба великолепно воспринял уход Сергея Корниленко из «Крыльев Советов».

В воскресенье «Крылья» в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ проиграли «Акрону» (0:2). В четверг самарский клуб объявил об уходе Корниленко с поста спортивного директора.

– Как воспринял уход Корниленко?

– Великолепно. Как последнее время он себя ведет... Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо, – сказал форвард «Акрона».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoАртем Дзюба
logoСергей Корниленко
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осинькин об уходе Корниленко из «Крыльев»: «У меня отрезали правую руку. Бесконечные вбросы с августа бьют по команде»
18сегодня, 12:47
Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов»
3431 октября, 16:56
Корниленко покидает пост спортивного директора «Крыльев» («Чемпионат»)
3229 октября, 03:54
Игорь Осинькин: «Благодарен всем, кто поддержал команду и лично меня в такое непростое время! Работаем дальше»
229 октября, 17:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эктор Бельерин: «Хотел, чтобы в футболе было больше образования и свободы. Футбол – мир мачизма. Кажется, все ждут, когда ты что-то скажешь, чтобы устроить цирк» 
3 минуты назад
Чемпионат России. «Факел» принимает «Химки», «Краснодар» против «Оренбурга», «Акрон» победил «Крылья»
18945 минут назадLive
Конте про 0:3: «Проиграть «Аталанте» не стыдно, они для нас ориентир. Эта команда сильнее нас сейчас. Я сказал это не для того, чтобы выгородить себя»
417 минут назад
Агент Дзюбы о голе «Крыльям»: «Есть справедливость. Артем мог оказаться там летом, но Осинькин был против его прихода. Футбол расставил все на свои места»
624 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромлен «Аталантой», «Интер» сыграет с «Венецией», «Торино» – «Фиорентина»
5935 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Челси», «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу»
468сегодня, 12:30
«Спартак» обратится в ЭСК из-за удаления Литвинова в дерби с ЦСКА
3658 минут назад
«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений и 6-матчевую из побед, уступив «Аталанте»
14сегодня, 13:28
«Аталанта» разгромила «Наполи» на выезде – 3:0! Лукман сделал дубль, Ретеги тоже забил
18сегодня, 13:23
«Локо» интересны Пруцев и Зиньковский из «Спартака». На их трансферы могут выделить 3 млн евро (Sport24)
77сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Эктов забил «Ахмату» в пустые на 98-й. Шелия не успел вернуться после углового у штрафной «Пари НН»
1 минуту назадВидео
«Факел» – «Химки». Каштанов и Бакаев играют. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Фрайбург» принимает «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
225 минут назадLive
«Барселона» – «Эспаньол». Рафинья, Ямаль, Левандовски играют..Онлайн-трансляция начнется в 18:15
1818 минут назад
«Ахмат» проиграл «Пари НН» – 0:2. У грозненцев одна победа в 14 турах РПЛ
1823 минуты назад
Лукман забил два мяча «Наполи» и набрал 13 фэнтези-очков. У де Кетеларе 2 ассиста и 9 очков в фэнтези Серии А
124 минуты назадФэнтези
Первая лига. «Шинник» обыграл «Черноморец», «Сочи» принимает «Нефтехимик», «Балтика» – «СКА Хабаровск»
1234 минуты назадLive
LEON Вторая лига А. «Челябинск» принимает «Сибирь», «Кубань» против костромского «Спартака»
сегодня, 10:00Live
Чемпионат Франции. «Тулуза» принимает «Реймс», «Гавр» Кузяева против «Монпелье», «Марсель» в гостях у «Нанта»
8сегодня, 09:10
Ван Дейк о Салиба: «В его возрасте я был далек от того, где он сегодня. В этом и заключается прелесть футбола»
136 минут назад