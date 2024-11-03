Дзюба «великолепно» воспринял уход Корниленко из «Крыльев»: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся»
Артем Дзюба великолепно воспринял уход Сергея Корниленко из «Крыльев Советов».
В воскресенье «Крылья» в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ проиграли «Акрону» (0:2). В четверг самарский клуб объявил об уходе Корниленко с поста спортивного директора.
– Как воспринял уход Корниленко?
– Великолепно. Как последнее время он себя ведет... Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо, – сказал форвард «Акрона».
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