Дзюба «великолепно» воспринял уход Корниленко из «Крыльев»: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся»

Артем Дзюба великолепно воспринял уход Сергея Корниленко из «Крыльев Советов».

В воскресенье «Крылья» в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ проиграли «Акрону» (0:2). В четверг самарский клуб объявил об уходе Корниленко с поста спортивного директора.

– Как воспринял уход Корниленко?

– Великолепно. Как последнее время он себя ведет... Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо, – сказал форвард «Акрона».