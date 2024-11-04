Свечников забил «Вашингтону» в пустые ворота. У него 5+6 в 10 матчах
Андрей Свечников забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (4:2).
На 60-й минуте форвард «Каролины» поразил пустые ворота, продлив результативную серию (4+3) до 5 игр.
Всего в 10 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 11 (5+6) очков.
Сегодня за 17:34 (4:38 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у Свечникова 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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