Свечников забил «Вашингтону» в пустые ворота. У него 5+6 в 10 матчах

Андрей Свечников забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (4:2).

На 60-й минуте форвард «Каролины» поразил пустые ворота, продлив результативную серию (4+3) до 5 игр.

Всего в 10 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 11 (5+6) очков.

Сегодня за 17:34 (4:38 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у Свечникова 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «0».