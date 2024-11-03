Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Ковалев, Федоров, Даниелян выступят с произвольными программами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Идель»
Казань
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Роман Кудлаев
2. Константин Сафонов
3. Дмитрий Шелковников
4. Данил Федосимов
5. Кирилл Кропылев
6. Владимир Ощепков
Вторая разминка
8. Григорий Федоров
9. Артем Ковалев
10. Матвей Ветлугин
11. Глеб Лутфуллин
После короткой программы
1. Владислав Дикиджи – 101,45
2. Глеб Лутфуллин – 98,04
3. Матвей Ветлугин – 85,62
4. Артем Ковалев – 85,41
5. Григорий Федоров – 80,85
6. Артур Даниелян – 78,47
7. Владимир Ощепков – 66,73
8. Кирилл Кропылев – 63,35
9. Данил Федосимов – 59,71
10. Дмитрий Шелковников – 51,09
11. Константин Сафонов – 48,95
12. Роман Кудлаев – 48,08
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
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