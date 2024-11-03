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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Рейнджерс» примут «Айлендерс», «Тампа» встретится с «Виннипегом», «Миннесота» – с «Торонто»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» примут «Айлендерс», «Тампа» встретится с «Виннипегом», «Миннесота» проведет матч с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoЧикаго
logoМиннесота
logoКалгари
logoЭдмонтон
logoАнахайм
logoНХЛ
logoВиннипег
logoСиэтл
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