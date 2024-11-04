Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы
Александр Овечкин еще на одну шайбу приблизился к Уэйну Гретцки.
39-летний нападающий и капитан «Вашингтона» на 19-й минуте поразил ворота «Каролины» (2:1, перерыв).
Этот гол стал 860-м в регулярных чемпионатах НХЛ для российского хоккеиста. Овечкин занимает второе место в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра 14 (7+7) очков в 11 играх. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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