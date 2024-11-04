Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы

Александр Овечкин еще на одну шайбу приблизился к Уэйну Гретцки.

39-летний нападающий и капитан «Вашингтона » на 19-й минуте поразил ворота «Каролины» (2:1, перерыв).

Этот гол стал 860-м в регулярных чемпионатах НХЛ для российского хоккеиста. Овечкин занимает второе место в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра 14 (7+7) очков в 11 играх. Его подробная статистика – здесь .