Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Удинезе», «Милан» против «Монцы» 

В Серии А пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Ювентус » сыграет в гостях с «Удинезе », «Милан » – с «Монцей».

В воскресенье «Наполи » примет «Аталанту», «Интер» встретится дома с «Венецией».

Чемпионат Италии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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