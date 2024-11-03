«Ахмат» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 15:15

«Ахмат» примет «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

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