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«Ахмат» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 15:15

«Ахмат» примет «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:15 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». 

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoПари НН
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