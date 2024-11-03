Российские и латиноамериканские игроки «Крыльев» повздорили в перерыве матча с «Акроном». Россиянам не понравился настрой легионеров («Матч ТВ»)

В «Крыльях Советов» легионеры и россияне повздорили в перерыве матча с «Акроном».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась поражением самарцев со счетом 0:2.

По информации «Матч ТВ », в перерыве матча в раздевалке «Крыльев Советов » случился конфликт российских футболистов с латиноамериканскими, в частности, Томасом Гальдамесом и Бенхамином Гарре .

Россияне остались недовольны настроем легионеров и качеством борьбы.

Сообщается, что между игроками произошел разговор на повышенных тонах, при этом потасовки удалось избежать.