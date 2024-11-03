Российские и латиноамериканские игроки «Крыльев» повздорили в перерыве матча с «Акроном». Россиянам не понравился настрой легионеров («Матч ТВ»)
В «Крыльях Советов» легионеры и россияне повздорили в перерыве матча с «Акроном».
Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась поражением самарцев со счетом 0:2.
По информации «Матч ТВ», в перерыве матча в раздевалке «Крыльев Советов» случился конфликт российских футболистов с латиноамериканскими, в частности, Томасом Гальдамесом и Бенхамином Гарре.
Россияне остались недовольны настроем легионеров и качеством борьбы.
Сообщается, что между игроками произошел разговор на повышенных тонах, при этом потасовки удалось избежать.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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