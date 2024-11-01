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  • Вторая команда Брунея едет в Россию, матч «Валенсия» – «Реал» перенесли из-за наводнения, «МЮ» заплатит 10+1 млн евро за Аморима, Хачанов вышел в 1/4 финала в Париже и другие новости
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Вторая команда Брунея едет в Россию, матч «Валенсия» – «Реал» перенесли из-за наводнения, «МЮ» заплатит 10+1 млн евро за Аморима, Хачанов вышел в 1/4 финала в Париже и другие новости

1. В Брунее заявили, что отправят вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». В РФС ответили: «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной». Кто бы ни приехал из Брунея, игру покажут на «Матч ТВ».

2. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (6:3), Овечкин набрал 1+2, гол – 858-й в регулярках лиги (до рекорда Гретцки осталось 36). «Каролина» разнесла «Бостон» (8:2), Свечников набрал 2+1 и стал первой звездой. «Питтсбург» одолел «Анахайм» (2:1 ОТ) прервав серии из 6 поражений подряд и 11 игр в сезоне с 3+ пропущенными шайбами. Все результаты дня – здесь

3. КХЛ. «Динамо» победило «Витязь» (2:1), «Торпедо» проиграло «Динамо» Минск (2:5), «Авангард» уступил «Ладе» (1:3), «Салават» – «Адмиралу» (2:4).

4. Перенесены матчи «Валенсия» – «Реал», «Вильярреал» – «Райо» в Ла Лиге и 3 игры Сегунды. Из-за наводнения погибли 95 человек. «Реал» пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим.

5. НБА. «Сан-Антонио» с 25+9+7+5+5 от Вембаньямы обыграл «Юту», 37+11 от Янниса не спасли «Милуоки» в матче с «Мемфисом» и другие результаты

6. Карен Хачанов прошел Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Париже. Также в 1/4 финала вышли Зверев, де Минаур, Циципас, Руне, Томпсон, а Алькарас выбыл.

7. Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами по версии Forbes, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й. Трусова заняла 5-е место в рейтинге, Косторная – 8-я, Петросян – 20-я.

8. «МЮ» выплатит 10+1 млн евро за Аморима и его штаб, «Спортинг» хотел более 15 млн. Первый матч нового тренера манкунианцев – 24 ноября с «Ипсвичем».

9. Дерби ЦСКА – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Моссаковский.

10. Несколько новостей о «Реале». Перес решил не ехать на вручение «Золотого мяча». Некоторые люди в «Реале» посетили бы церемонию, но они приняли позицию президента. «Мадрид» хочет наградить Винисиуса новым контрактом и уже связался с его окружением, бразилец не будет спешить. Орельен Тчуамени теряет поддержку боссов «Реала», его уже не считают неприкосновенным. Анчелотти верит в хавбека, но признает его регресс.

11. Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию. Ее возглавил Дмитрий Мазепин.

12. Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Игнатов, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Красноярске.

13. В Серии А «Рома» обыграла «Торино», «Лацио» забил 5 голов «Комо», «Фиорентина» победила «Дженоа».

14. Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. Магомаев взял серебро, Шериев – бронзу.

15. UFC предложил Алексу Перейре бой с Магомедом Анкалаевым на UFC 310.

16. Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно.

17. Фанат назвал китайцем корейского хавбека «ПСЖ» Ли Кан Ина на тренировке. Клуб пожизненно забанил болельщика.

Цитаты дня.

Дзюба о скандале с Литвиным: «Я его не осуждаю. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»

Гвардиола о финале Кубка Англии с «МЮ» после победы в АПЛ: «У нас было небольшое похмелье»

Дмитрий Васильев: «Томас Бах родился в стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях»

Вероника Степанова: «Из меня хотели сделать современный вариант «Ивана Драго». Деньги, продюсеры, режиссеры были скандинавские»

Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»

Олимпийская чемпионка Лебедева: «Открытие ОИ в Париже – это такой позор. Правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана»

Дивеев про замедление YouTube: «Все это не здорово, там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN, не нравится мне это»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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