«Барселона» выиграла 11 из 12 матчей в Ла Лиге. Дальше – выезд к «Сосьедаду»

«Барселона» выиграла 11 из 12 матчей в Ла Лиге.

Сегодня команда Ханси Флика дома обыграла «Эспаньол » (3:1) 12-м туре чемпионата Испании .

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона » одержала 11 побед – единственный раз каталонцы потеряли очки в матче с «Осасуной» (2:4) 28 сентября.

Набрав 33 очка, команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с отрывом в 9 очков от «Реала», у которго есть игра в запасе.

В следующем туре «Барселона » на выезде сыграет с «Реал Сосьедад ». Игра пройдет в следующее воскресенье, 10 ноября.