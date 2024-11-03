«Барселона» выиграла 11 из 12 матчей в Ла Лиге. Дальше – выезд к «Сосьедаду»
«Барселона» выиграла 11 из 12 матчей в Ла Лиге.
Сегодня команда Ханси Флика дома обыграла «Эспаньол» (3:1) 12-м туре чемпионата Испании.
В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» одержала 11 побед – единственный раз каталонцы потеряли очки в матче с «Осасуной» (2:4) 28 сентября.
Набрав 33 очка, команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с отрывом в 9 очков от «Реала», у которго есть игра в запасе.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Сосьедад». Игра пройдет в следующее воскресенье, 10 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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