«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча». В клубе не верят, что Винисиус возьмет приз, сам бразилец не понимает, что еще сделать для победы (Marca)

«Реал» разочаровался в «Золотом мяче».

По данным Marca, мадридский клуб полностью порвал отношения с организаторами награды, особенно с France Football. «Реал » также исключил любые контакты с УЕФА, кроме организации матчей, – из-за их отношений с France Football.

Мадридцы не верят, что Винисиус теперь когда-либо получит «Золотой мяч ». Кроме того, сам бразилец не понимает, что он еще должен сделать, чтобы получить награду.