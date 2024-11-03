«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча». В клубе не верят, что Винисиус возьмет приз, сам бразилец не понимает, что еще сделать для победы (Marca)
«Реал» разочаровался в «Золотом мяче».
По данным Marca, мадридский клуб полностью порвал отношения с организаторами награды, особенно с France Football. «Реал» также исключил любые контакты с УЕФА, кроме организации матчей, – из-за их отношений с France Football.
Мадридцы не верят, что Винисиус теперь когда-либо получит «Золотой мяч». Кроме того, сам бразилец не понимает, что он еще должен сделать, чтобы получить награду.
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