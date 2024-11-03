«Краснодар» досрочно выиграл первый круг РПЛ-2024/25

«Краснодар» досрочно выиграл первый круг Мир РПЛ сезона-2024/25.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Оренбург» (4:0) в 14-м туре.

«Краснодар » набрал 36 очков, клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На втором месте идет «Зенит» с 33 баллами. Третий – «Локомотив » (31).

В случае равенства очков по итогам следующего тура «быки» сохранят лидерство в таблице по дополнительным показателям. В очном матче первого круга они победили «Зенит » со счетом 2:0.

В 15‑м туре «Краснодар» сыграет с «Рубином», а петербуржцы встретятся с «Ахматом».