«Краснодар» досрочно выиграл первый круг РПЛ-2024/25
«Краснодар» досрочно выиграл первый круг Мир РПЛ сезона-2024/25.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Оренбург» (4:0) в 14-м туре.
«Краснодар» набрал 36 очков, клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На втором месте идет «Зенит» с 33 баллами. Третий – «Локомотив» (31).
В случае равенства очков по итогам следующего тура «быки» сохранят лидерство в таблице по дополнительным показателям. В очном матче первого круга они победили «Зенит» со счетом 2:0.
В 15‑м туре «Краснодар» сыграет с «Рубином», а петербуржцы встретятся с «Ахматом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости