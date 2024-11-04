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Кучеров набрал 1+1 в матче с «Виннипегом». У него 20 очков в 12 играх

Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (4:7).

Форвард «Тампы» продлил результативную серию (2+4) до 3 игр.

Всего в 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 20 (10+10) баллов.

Сегодня за 22:33 (3:13 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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