Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Борнмута», «Ливерпуль» примет «Брайтон», «МЮ» сыграет с «Челси» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 10-го тура.
В субботу «Арсенал» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Борнмутом», «Ливерпуль» примет «Брайтон».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Челси».
Чемпионат Англии
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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