Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Зенит
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
«Енисей» примет «Самару». «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом» в центральном матче недели.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 9-1, Локомотив-Кубань – 9-1, Зенит – 8-2, УНИКС – 8-3, Пари Нижний Новгород – 6-5, Парма – 4-6, Енисей – 4-6, Уралмаш – 4-7, Автодор – 4-7, Самара – 3-6, МБА-МАИ – 3-7, Астана – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости