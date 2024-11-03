Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Зенит

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Енисей» примет «Самару». «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом» в центральном матче недели. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 9-1, Локомотив-Кубань – 9-1, Зенит – 8-2, УНИКС – 8-3, Пари Нижний Новгород – 6-5, Парма – 4-6, Енисей – 4-6, Уралмаш – 4-7, Автодор – 4-7, Самара – 3-6, МБА-МАИ – 3-7, Астана – 0-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.