Париж (ATP). Финал. Зверев встретится с Эмбером

Александр Зверев и Юго Эмбер сыграют в финале «Мастерса» в Париже.

Сетка турнира здесь . Rolex Paris Masters Париж, Франция 28 октября – 3 ноября 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Крытые корты, хард Финал