Роман Ротенберг: «В сборной СССР каждый был оснащен на 100%. Великий ЦСКА всегда играл с шайбой и больше всех забивал. СКА и «Салават» идут в этом направлении»

Роман Ротенберг пожелал командам КХЛ играть как ЦСКА в СССР.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ СКА уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4.

– Выделяете кого из иностранцев в «Салавате»? Хотели бы кого-то из них к себе?

– У каждого игрока свои сильные стороны. Но мастерство бросается в глаза. Интересно, когда человек мастеровитый, когда он технически оснащен, как было в свое время в сборной СССР .

Если мы вспомним, там каждый игрок был оснащен на все сто процентов. Вспомним великую команду ЦСКА, которая играла всегда с шайбой, на ложных замахах, они больше всех забивали. Против них и выставили эти капканы и колючие проволоки – эту систему обороны. С этого времени все и продолжается.

Нам нужно добиться того, чтобы много команд в КХЛ играли как тот ЦСКА и радовали наших болельщиков. «Салават Юлаев » идет именно в этом направлении. Как и СКА, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Роман Ротенберг: «У Заврагина нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у СКА есть тренерский штаб»