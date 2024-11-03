Загитова о Медведевой: «Я всегда хотела дружить с Женей. Здоровается ли она при встрече? Нет, обидно. Может, я напоминаю ей о чем-то плохом»

Алина Загитова рассказала, как перестала общаться с Евгенией Медведевой.

– Сейчас какие у вас с Женей Медведевой отношения?

– Никаких.

– Вы здороваетесь при встрече?

– Нет. Ну, я здороваюсь.

– То есть она с тобой не здоровается?

– (кивнула головой) Обидно. Ну, я уже привыкла, – ответила фигуристка Загитова в интервью Надежде Стрелец.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова выиграла золото в одиночном катании, Медведева стала серебряным призером.

– У нас какие-то эмоциональные качели, если сейчас новомодным сленгом сказать. Я могу рассказать эту историю: нас вообще подружила Рита Мамун, после Олимпиады мы долгое время не общались, и на Олимпийских играх в Пекине, которые прошли в 2022 году, из-за правил нам нельзя было выходить из отеля. А если ездить, то в машине даже окна нельзя было открывать. До арены – отработал – и обратно.

И мы там уже около двух недель были, нам уже было настолько скучно. И Рита Мамун говорит: давайте посидим, пообщаемся. И вроде как у нас отношения наладились. Потом в какой-то момент в Москве еще пообщались, а потом все – непонятно из-за чего. Ни ссоры, ничего не было.

Может, я напоминаю просто ей о чем-то плохом... Почему мне непонятно – меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе...

– ...так ты относишься к нему.

– Да. Вот так. А этого не случается в жизни, я это сейчас понимаю, общаясь с людьми.

– Ты не переживаешь на эту тему?

– Раньше переживала, сейчас уже нет. Сейчас уже привыкла.

– То есть ты хотела этого общения, но оно не по твоей инициативе не происходило?

– Я всегда хотела дружить с Женей. Даже интервью, которое я давала и говорила, что мы подруги, я говорила искренне. Я всегда говорю искренне, я никогда не буду юлить, лучше я промолчу. Мне всегда хотелось дружить с ней, – рассказала Загитова.