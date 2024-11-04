Орлов сделал дубль в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой. У защитника 3+3 в 10 играх

Дмитрий Орлов забил два гола в игре с «Вашингтоном» (4:2), в том числе победный.

Защитник «Каролины» признан первой звездой матча чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 6-е (3+3) очко в текущем сезоне, всего он провел 10 игр. Сегодня за 20:18 (2:43 – в меньшинстве) у Орлова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».