Орлов сделал дубль в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой. У защитника 3+3 в 10 играх
Дмитрий Орлов забил два гола в игре с «Вашингтоном» (4:2), в том числе победный.
Защитник «Каролины» признан первой звездой матча чемпионата НХЛ.
Россиянин набрал 6-е (3+3) очко в текущем сезоне, всего он провел 10 игр.
Сегодня за 20:18 (2:43 – в меньшинстве) у Орлова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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