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  • Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита» и 1-й гол Соболева, Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости
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Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита» и 1-й гол Соболева, Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости

1. «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в Кубке, дважды отыгравшись – 3:2! Виллиан Жозе забил первый гол за красно-белых со штрафного на 90-й минуте, а Деян Станкович получил красную за споры с арбитром.

«Зенит» разгромил «Акрон» (5:1), Александр Соболев забил дебютный гол за питерцев, Артур сделал дубль, а Максим Глушенков  снова травмировался. «Ахмат» прихлопнул «Краснодар» (3:0), «Крылья Советов» по пенальти победили «Динамо» Махачкала, ведя 3:0 после 1-го тайма и пропустив 3 гола во 2-м, а «Химки» также в послематчевой серии вырвали победу у «Ростова» (8:7), проигрывая 0:2 к 81-й и сравняв на 88-й.

2. Лига чемпионов в среду была неблагосклонна к топам: «Реал» проиграл «Лиллю» в гостях (0:1), пропустив с пенальти в первом тайме, «Бавария» уступила «Астон Вилле» (0:1) – гол случился после ошибки Ману Нойера, а «Атлетико» подвергся разгрому от «Бенфики» (0:4). У «Ювентуса» тоже дела шли плохо, но туринцы вырвали победу у «Лейпцига» (3:2), играя в меньшинстве после удаления вратаря Микеле Ди Грегорио.

«Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0), «Аталанта» разгромила «Шахтер» (3:0), а «Динамо» Загреб и «Монако» сыграли вничью (2:2). 

«Боруссия» лидирует в ЛЧ после 2-го тура. «Брест» – 2-й. «Ливерпуль» – 5-й, «Ювентус» – 7-й, «Барселона» – 16-я, «Реал» – 17-й, «Милан» – 32-й из 36. 

3. Войчех Шченсны перешел в «Барселону». Экс-вратарь «Ювентуса» возобновил карьеру и подписал контракт до лета.

4. КХЛ. «Ак Барс» победил «Амур» в серии буллитов, «Нефтехимик» был сильнее «Лады».

5. «🍌🤱». «Спартак» намекнул на кричалку «Банана, банана-мама, в жопу ###### московское «Динамо» после победы в Кубке. В «Динамо» трэш-ток не одобрили.

6. Фанаты «Зенита» скандировали «Дзюба – ######!» в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России, хотя Артема даже не было в заявке на игру. Также болельщики запустили игрушечный вертолет над полем.

7. Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в Пекине и взял четвертый титул в сезоне. Это 16-й титул в карьере испанца.

22-я ракетка мира Мирра Андреева обыграла Магду Линетт в четвертом круге в Пекине – 6:1, 6:3. Мирра в третий раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000 и дебютирует в топ-20.

8. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС. Валерий Газзаев назвал сведения «бредом», а Дмитрий Булыкин заявил, что «даже не знает, когда выборы».

9. Михаэль Шумахер появился на публике впервые после травмы – на свадьбе дочери. Гостям запретили снимать мероприятие, сообщил Fox Sports.

10. Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации. Федеральный суд Швейцарии отказался признать ошибки CAS в деле фигуристки.

11. Выставочные матчи НХЛ. Шайба Никиты Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Флориду» (1:2 ОТ), «Каролина» потерпела поражение от «Нэшвилла» (4:6). Другие результаты – здесь.

12. Единая лига ВТБ. 23 очка Тэйлора помогли УНИКСу обыграть на выезде «Енисей», ЦСКА в гостях разгромил «Астану» с разницей «+43» и другие результаты.

13. МЛС. «Интер Майами» благодаря дублю Лионеля Месси победил «Коламбус Крю» (3:2) и досрочно выиграл регулярный чемпионат. Для аргентинца это 46-й трофей в карьере.

14. Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх за слова «сядь, дрочила» и «стой там, бомж» отстранен на 1 матч и оштрафован на 20 тысяч евро. Он высказался в адрес представителей «Байера».

15. Канадский фигурист Николай Соренсен отстранен минимум на 6 лет за сексуальное злоупотребление.

16. Хавбека «Ман Сити» Матеуша Нунеша арестовали по подозрению в краже. Он выхватил телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного клуба, думая, что его снимают, пишет El Mundo.

Цитаты дня.

Ангелина Мельникова: «Многие уходят из спорта, потому что нет заработка. Невозможно тратить столько времени на тренировки и получать 40 тысяч»

Эрик тен Хаг: «Я всю карьеру доказывал, что всегда буду побеждать, у меня 8 трофеев за 6 лет. Уверен, что «МЮ» достигнет целей на этот сезон»

Алексей Железняков: «Валиеву нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты»

Роман Ротенберг: «Нужна инфраструктура, больше катков, чтобы ребята никуда не уезжали, а играли на родине. Путин поддерживает хоккей, сам играет, наша задача – делать свою работу на 100%»

Денисов о словах Тюкавина: «Сказал на всю страну – нужно отвечать, покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Я вижу 3:2 на табло, вот и все»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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