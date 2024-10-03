Кучеров забил «Флориде» – это его 1-й гол в предсезонке НХЛ
Никита Кучеров забросил шайбу в выставочном матче с «Флоридой» (1:2 ОТ).
Форвард «Тампы» отличился на 56-й минуте, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Это первый гол россиянина в текущей предсезонке НХЛ.
Сегодня за 18:56 – лучший показатель среди нападающих «Лайтнинг» (5:12 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости