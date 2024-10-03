Кучеров забил «Флориде» – это его 1-й гол в предсезонке НХЛ

Никита Кучеров забросил шайбу в выставочном матче с «Флоридой» (1:2 ОТ).

Форвард «Тампы » отличился на 56-й минуте, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Это первый гол россиянина в текущей предсезонке НХЛ .

Сегодня за 18:56 – лучший показатель среди нападающих «Лайтнинг» (5:12 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».