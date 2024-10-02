«Дзюба – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру

Болельщики «Зенита» выразили неприязнь к Артему Дзюбе.

«Зенит » принимает «Акрон » в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Дзюба, ранее выступавший за команду из Санкт-Петербурга, не вошел в заявку тольяттинцев на матч.

Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали: «Дзюба – ######!»

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, второй тайм).