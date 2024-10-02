«Дзюба – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру
Болельщики «Зенита» выразили неприязнь к Артему Дзюбе.
«Зенит» принимает «Акрон» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Дзюба, ранее выступавший за команду из Санкт-Петербурга, не вошел в заявку тольяттинцев на матч.
Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали: «Дзюба – ######!»
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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