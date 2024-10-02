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  • Эрик тен Хаг: «Я всю карьеру доказывал, что всегда буду побеждать, у меня 8 трофеев за 6 лет. Уверен, что «МЮ» достигнет целей на этот сезон»
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Эрик тен Хаг: «Я всю карьеру доказывал, что всегда буду побеждать, у меня 8 трофеев за 6 лет. Уверен, что «МЮ» достигнет целей на этот сезон»

Эрик тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» достигнет своих целей в этом сезоне.

– Как вы думаете, сколько времени потребуется вам, игрокам и всей команде, чтобы все наладить?

– В «Манчестер Юнайтед» уже давно идет переходный период. С того момента, как я пришел, мы знали, что должны внести изменения. Нам пришлось заменить некоторых игроков старшего возраста и пригласить новых. Мы решили пригласить молодых игроков, и для того, чтобы донести до них свои идеи, внедрить игровую модель и новую культуру, требуется время.

В то же время, вы должны побеждать, и мы побеждаем, мы доказали это за последние два года. А я всю свою карьеру доказывал, что всегда буду побеждать. За последние шесть лет я выиграл восемь трофеев.

Мы должны внедрить игровую модель, выстроить более сильный состав, что мы уже сделали, и работать над нашими проблемами и находить решения. У наших игроков хороший потенциал, поэтому, как только он проявится, мы заведемся и дело пойдет. Я уверен, что мы достигнем целей, которые поставили перед собой на этот сезон.

– Каковы эти цели?

– Конечно, всегда выигрывать трофеи и занимать как можно более высокие места в чемпионате, потому что это, безусловно, очень важная задача для нас, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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