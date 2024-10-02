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Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)

Валерий Газзаев может стать президентом РФС.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России намерен баллотироваться на пост главы Российского футбольного союза, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На должность также претендует экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин.

Выборы президента РФС состоятся в феврале 2025 года. Ранее сообщалось, что Александр Дюков планирует баллотироваться на новый срок.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoДмитрий Булыкин
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoАлександр Дюков
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