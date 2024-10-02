«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Астон Виллы». Вратарь далеко вышел из ворот – Дуран забросил мяч ему за спину
Ошибка Мануэля Нойера позволила «Астон Вилле» повести в счете.
На 79-й минуте матча Лиги чемпионов бирмингемцы разыграли быструю атаку от своих ворот.
Форвард Джон Дуран, получив передачу от защитника Пау Торреса, в касание забросил мяч за спину вышедшему к краю штрафной площади вратарю «Баварии».
«Астон Вилла» открыла счет в матче, и этот гол стал победным.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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