«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Астон Виллы». Вратарь далеко вышел из ворот – Дуран забросил мяч ему за спину

Ошибка Мануэля Нойера позволила «Астон Вилле» повести в счете.

На 79-й минуте матча Лиги чемпионов бирмингемцы разыграли быструю атаку от своих ворот.

Форвард Джон Дуран, получив передачу от защитника Пау Торреса , в касание забросил мяч за спину вышедшему к краю штрафной площади вратарю «Баварии».

«Астон Вилла » открыла счет в матче, и этот гол стал победным.

Изображение: кадр из трансляции Okko