«Лилль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Лилль» принимает «Реал» в матче второго тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

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