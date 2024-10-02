Шченсны перешел в «Барсу». Экс-вратарь «Юве» возобновил карьеру и подписал контракт до лета

Войчех Шченсны стал игроком «Барселоны».

34-летний голкипер подписал с «Барселоной» контракт до лета 2025 года в качестве свободного агента.

Экс-вратарь «Ювентуса », объявивший о завершении карьеры в августе, принял решение вернуться в футбол после травмы основного голкипера каталонцев Марка-Андре тер Стегена.

Сообщалось , что каталонский клуб будет платить вратарю около 3 миллионов евро в год до вычета налогов плюс бонусы.

Футболист, в свою очередь, должен был выплатить 2 млн евро «Ювентусу». Контракт поляка с бывший клубом предусматривал компенсацию в случае, если он примет предложение вернуться в футбол.

Подробная статистика Шченсного доступна по ссылке .

Фото: fcbarcelona.com