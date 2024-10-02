Виллиан Жозе впервые забил за «Спартак» – на 90-й минуте матча Кубка с «Динамо» со штрафного
Виллиан Жозе забил первый гол за «Спартак».
Нападающий вышел на поле на 76-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо», заменив Манфреда Угальде. На 90-й минуте Виллиан вывел «Спартак» вперед, забив ударом со штрафного.
Матч завершился победой красно-белых со счетом 3:2.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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