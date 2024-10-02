Виллиан Жозе впервые забил за «Спартак» – на 90-й минуте матча Кубка с «Динамо» со штрафного

Виллиан Жозе забил первый гол за «Спартак».

Нападающий вышел на поле на 76-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо », заменив Манфреда Угальде. На 90-й минуте Виллиан вывел «Спартак » вперед, забив ударом со штрафного.

Матч завершился победой красно-белых со счетом 3:2.