Булыкин о намерении баллотироваться в президенты РФС: «Я пока не в курсе. Даже не знаю, когда выборы»
Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о планах баллотироваться в президенты РФС.
«Не знаю, откуда взялась такая информация. Я пока не в курсе (смеется).
Я еще даже не знаю, когда выборы. Там очень сложная система, и у нас есть отличный президент Дюков», – сказал бывший футболист «Динамо».
Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)
«Глупость и бред. У человека, который это написал, больное воображение». Газзаев о намерении баллотироваться в президенты РФС
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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