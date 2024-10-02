Булыкин о намерении баллотироваться в президенты РФС: «Я пока не в курсе. Даже не знаю, когда выборы»

Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о планах баллотироваться в президенты РФС.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Я пока не в курсе (смеется).

Я еще даже не знаю, когда выборы. Там очень сложная система, и у нас есть отличный президент Дюков », – сказал бывший футболист «Динамо».

Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)

«Глупость и бред. У человека, который это написал, больное воображение». Газзаев о намерении баллотироваться в президенты РФС