Ангелина Мельникова: «Многие уходят из спорта, потому что нет заработка. Невозможно тратить столько времени на тренировки и получать 40 тысяч»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о небольших зарплатах спортсменов.

«Если ты не топовый спортсмен, то с зарплатами очень туго – 40-50 тысяч рублей, в зависимости от региона. Где-то повыше. Это я про город говорю.

В сборной тоже есть определенные ставки. Есть маленькая ставка, средняя и высокая. Это зависит от уровня спортсмена. Самая высокая ставка – около 150 тысяч рублей. Плюс у нас есть гонорары за соревнования. Например, за первое место в многоборье на чемпионате России выигрываешь 250 тысяч рублей.

Если ты топовый спортсмен, то, в принципе, тебе хорошо. Правда, хорошо. Но топовых спортсменов сколько? Пять, десять на всю страну – и это все. А всем остальным как бы тяжеловато.

На самом деле многие уходят из спорта, потому что нет заработка. Многие спортсмены бы еще занимались. Просто невозможно тратить настолько много времени на тренировки, чтобы поддерживать свой физический уровень и получать 40 тысяч рублей. А то и не 40, даже меньше.

В регионах у спортсменов не из сборной ставка вообще 20 тысяч, наверное. Это просто нецелесообразно, когда ты уже взрослый. Особенно тем ребятам, у которых уже семья, девушка. То есть в этом плане, конечно, тяжело.

Опять же, у топовых спортсменов есть какие-то контракты рекламные, которые тоже приносят заработок. А у всех остальных? А у всех остальных ничего нет», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде.