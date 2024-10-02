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«Ливерпуль» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ливерпуль» примет «Болонью» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

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Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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