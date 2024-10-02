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Федеральный суд Швейцарии отказался признать ошибки CAS в деле Валиевой

Федеральный суд Швейцарии отказался признать ошибки CAS в решении по делу Валиевой.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на документы Федерального верховного суда Швейцарии. 

Апелляция Камилы Валиевой в Верховный суд Швейцарии на решение Cпортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки была отклонена.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные после положительной допинг-пробы, взятой в декабре 2021 года, аннулированы.

Россия лишилась золота командного турнира Олимпиады-2022 после вычета очков, заработанных Валиевой. Золотая медаль перешла сборной Америки, россияне опустились на третье место. 

В апелляции Валиевой утверждалось, что коллегия неправомерно отказалась принять во внимание ее несовершеннолетний возраст и статус защищенного лица. По ее мнению, одинаковое наказание за нарушение антидопинговых правил, совершенное ребенком, и совершенное взрослым, нарушает права человека.

Также в апелляции утверждалось, что санкция, наложенная на спортсменку, которой на момент нарушения антидопинговых правил было 15 лет, может показаться суровой и непропорциональной.

«Апеллянт в очередной раз путает Федеральный суд с апелляционным судом и пытается втянуть его в сферу применения материального права и свободно пересматривать применение арбитрами тематических Общероссийских антидопинговых правил. В этом случае арбитражные судьи не могут применять тематические нормы данных правил. Такой подход является неприемлемым.

Апеллянт жалуется на то, что CAS приступил к чрезмерному освещению данного дела в средствах массовой информации, опубликовав несколько пресс-релизов и не сохранил конфиденциальность. Данная критика является ложной.

CAS имел право публиковать различные пресс-релизы, учитывая, что дело попало в заголовки газет во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине и касалось спортсмена, который в них участвовал и на тот момент уже был очень хорошо известен», – говорится в заявлении Федерального верховного суда Швейцарии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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Р-Спорт
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