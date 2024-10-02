«Ахмат» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 21:15

«Ахмат» примет «Краснодар» в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

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