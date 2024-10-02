Алькарас взял 16-й титул в карьере и повел в личке с Синнером 6:4
Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP 500 в Пекине. Он за 3 часа 20 минут обыграл прошлогоднего победителя Янника Синнера – 6:7(6), 6:4, 7:6(3).
В решающем сете он вел с брейком, но упустил преимущество. На тай-брейке Алькарас уступал 0:3, но после этого выиграл семь очков подряд.
Испанец взял 16-й титул в карьере (общий баланс в финалах 16:5) и пятый «пятисотник» (баланс в финалах – 5:2).
Алькарас прервал 15-матчевую победную серию Синнера. Он лидирует в личных встречах – 6:4.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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