Алькарас взял 16-й титул в карьере и повел в личке с Синнером 6:4

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP 500 в Пекине. Он за 3 часа 20 минут обыграл прошлогоднего победителя Янника Синнера – 6:7(6), 6:4, 7:6(3).

В решающем сете он вел с брейком, но упустил преимущество. На тай-брейке Алькарас уступал 0:3, но после этого выиграл семь очков подряд.

Испанец взял 16-й титул в карьере (общий баланс в финалах 16:5) и пятый «пятисотник» (баланс в финалах – 5:2).

Алькарас прервал 15-матчевую победную серию Синнера. Он лидирует в личных встречах – 6:4.